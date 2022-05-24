Кабмин разрешит ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, ушедшими из РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Правительство России разрешит собственникам торговых центров досрочно расторгать арендные договоры с магазинами зарубежных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что ранее в текст арендного договора нередко включался пункт, согласно которому размер платы зависит от выручки магазина. По словам Мишустина, сегодня такие условия приводят к неприятным ситуациям, когда компании, приостановившие работу в РФ по политическим мотивам, не спешат освобождать помещения.

"Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами", – пояснил глава кабмина.

Ранее Госдума отклонила проект закона о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств. По словам главы Совета при президенте РФ и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, предложение не содержит регулирующего механизма и противоречит 35 статье Конституции РФ.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

