Госдума отклонила законопроект об изъятии имущества недружественных стран

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Госдума отклонила проект закона о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Совета при президенте РФ и председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, предложение не содержит регулирующего механизма и противоречит 35 статье Конституции РФ.

Уточняется, что, согласно данной статье закона, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принудительное отчуждение имущества для госнужд может быть осуществлено лишь при предварительном и равноценном возмещении.

Кроме того, в Гражданском кодексе уже есть правовой механизм, согласно которому кабмин вправе вводить ответные меры в отношении имущественных и личных неимущественных прав физических и юридических лиц других стран. Однако ими запрещено изымать собственность иностранных государств, а использование подобных мер возможно только в качестве ответных ограничений.

Крашенинников уточнил, что при разработке механизма избирательного изъятия собственности необходимо было бы продумать как список оснований для национализации, так и регулирование схемы и механизмов контроля. Это, как уточнил парламентарий, не Гражданский кодекс.

"Исходя из заключения экспертов Совета, законопроект не может быть поддержан", – заключил политик.

Проект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным РФ государствам или их гражданам, внес в Госдуму Госсовет Крыма. Принудительное изъятие имущества предусматривалось выполнять без выплаты компенсации его стоимости. Это касалось объектов права собственности, к которым относятся движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в кредитных организациях, ценные бумаги, корпоративные права, активы.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила инициативу о национализации собственности иностранных компаний, покидающих российский рынок. Одобренный второй пакет мер предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, уходящих из РФ. Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность введения в судебном порядке внешнего управления в компаниях, 25% которых принадлежат гражданам или юрлицам недружественных стран.

