Песков оценил идею национализировать имущество ушедших из РФ компаний

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею национализировать имущество ушедших из РФ компаний. Он отметил, что все случаи приостановки или прекращения деятельности брендов находятся под пристальным вниманием российского правительства, передает ТАСС.
По его мнению, каждая такая ситуация требует индивидуального подхода.
"Здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному", – пояснил Песков.
Он отметил, что некоторые компании продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, установленные законодательством РФ. Однако в ряде других случаев эти обязательства не выполняются. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что второй вариант требует отдельного внимания властей.
"Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом особого внимания нашего правительства, наши курирующие министерства этим занимаются", – заключил представитель Кремля.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала идею о национализации стратегически важных предприятий, заявивших об уходе с российского рынка под внешним давлением. По мнению ФНПР, использовать данный инструмент государство может для сохранения рабочих мест.
В начале марта в Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. Уточнялось, что внешняя администрация обеспечит деятельность, формируя реестр требований кредиторов, а также будет проводить инвентаризацию активов, их оценку и замещение.
О необходимости решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводя внешнее управление, заявил и Владимир Путин. По его мнению, Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, у которых есть на это желание. Однако необходимо в первую очередь обеспечить интересы граждан.
В ГД внесли законопроект о внешнем управлении для компаний, уходящих из РФ
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