В ФНПР заявили, что работодатели обязаны платить сотрудникам при простое компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работодатели обязаны продолжать выплаты работникам в случае, если компания не работает и находится в простое, заявил замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Для того чтобы работники могли защитить свои права, необходимо иметь профсоюзную организацию, что более эффективно. Такая структура представляет интересы работника в переговорах с работодателем. Либо пытаться защищать свои права самостоятельно, обращаясь в суд или инспекцию труда. Но эффективность этого ниже", – приводит слова Шершукова ТАСС.

По его словам, о сокращении сотрудника должны предупреждать заранее.

"Работник должен быть предупрежден об увольнении за определенное количество времени. И, соответственно, ему должны осуществляться выплаты, что описано в трудовом кодексе", – добавил он.

Накануне Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.

Кроме того, закон устанавливает процедуры, регламентирующие особенности правового режима при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Также документ включает особенности исчисления МРОТ и прожиточного минимума.

Обострение ситуации в экономике произошло после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.