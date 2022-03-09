Опрос показал, сколько россиян получают помощь работодателя в нестабильной ситуации

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Около 11% россиян получают помощь от работодателя при нестабильной ситуации. Это следует из опроса сервиса "Зарплата.ру", который приводит ТАСС.
Также 37% опрошенных рассказали, что работодатели предоставляют возможность работать удаленно или выбрать гибридный режим, еще 27% сообщили о премиях и выплате зарплаты раньше срока. Кроме того, 18% получают психологическую поддержку, 9% посещают онлайн-встречи со специалистами финансовой грамотности, и 9% получают помощь при возвращении с отпуска.
Согласно исследованию, почти каждая четвертая компания провела собрание для разъяснения текущей ситуации на рынке. Данный шаг поддержали 60% опрошенных, еще 20% высказались против, и остальные не придали этому значения. Поддержка исходила от таких сфер, как продажи (35%), IT (14%), бухгалтерия (14%), услуги (14%), энергетика (7%) и промышленность (7%).
Кроме того, 47% россиян в сложившейся экономической ситуации нуждаются в денежной помощи, 18% заявили о необходимости информационной поддержки, еще 5% прошли бы переквалификацию, а 9% хотели бы получить помощь для возвращения в родные города.
Каждый десятый опрошенный заявил, что для него сейчас важно оставаться с близкими, а 4% сообщили о необходимости подключения психологов для поддержки духа коллектива компании.
Опрос проводился с 28 февраля по 5 марта среди 1 880 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
Ранее сообщалось, что этой зимой интерес к работе в IT-сфере среди соискателей в России вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время аналитики отмечают, что пока уровень подготовки новых специалистов не может покрыть потребности работодателей.
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