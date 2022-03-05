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Россиян предупредили о мошенниках, которые предлагают работу на дому, сообщает газета "Известия".
К примеру, жителю Оренбургской области позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок через интернет. Назвав компанию, где он работает, злоумышленник сказал, что 60-летнему мужчине надо будет заполнять различную документацию в режиме онлайн. Он также попросил мужчину зайти в мобильное приложение банка, вышел с потерпевшим на видеосвязь и начал убеждать о необходимости выполнить ряд указаний.
В результате мужчина оформил несколько кредитов, а позже с его лицевых счетов списали все деньги. Сумма ущерба составила более миллиона рублей. Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Это не единственный случай, когда люди, находящиеся в поисках удаленной работы, становятся жертвами обмана. По словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, с началом пандемии значительно возросло число удаленщиков и фрилансеров, чем воспользовались как недобросовестные работодатели, так и мошенники.
HR-консультант Наталья Маслова рассказала, что вакансии, предлагаемые мошенниками, могут быть самого разного плана, но зачастую они сводятся к сетевому маркетингу, вакансиям операторов call-центров и управленцев без необходимого опыта.
По ее словам, обычно предлагаемая позиция не предполагает жестких требований ни к образованию, ни к опыту и профессиональной квалификации человека. При этом чаще всего мошенники обещают быстрый и высокий заработок.
"В принципе никогда не переводите работодателям никаких денег, даже если вам говорят, что нужно отправить документы для оформления договора, платить должен работодатель вам, а не вы. Хорошие компании будут обучать сотрудника за свой счет, предоставлять им при необходимости униформу либо необходимую для работы технику. Деньги за это просят мошенники", – напоминает специалист.
Ранее эксперт Алексей Сизов рассказал, как обезопасить себя от гипноза мошенников. По его словам, жертвы злоумышленников часто жалуются, что выполняли команды преступников, находясь как будто в тумане.
Специалист пояснил, что жулики используют метод нейролингвистического программирования. Схожими технологиями пользуются уличные гадалки.
Участились случаи мошенничества на фоне антироссийских санкций
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