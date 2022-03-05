Юрист рассказала, когда работодатель может снизить зарплату сотруднику

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В России работодатель имеет право снизить зарплату сотрудников, если это обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, рассказала основатель юридической группы "Союз" Ирина Гукова. Об этом сообщает газета "Известия".

По ее словам, к таким обстоятельствам относится введение локдауна или санкций, напрямую затрагивающих рабочий процесс.

"Кроме того, есть обстоятельства, при которых работодатель может сократить количество рабочих мест – это может быть обусловлено техническими, технологическими и организационными факторами. При этом работодатель будет обязан уведомить о сложившейся ситуации работника минимум за два месяца до сокращения", – рассказала юрист.

Гукова уточнила, что в случае если сотрудник решит уволиться из-за сокращения зарплаты, то он имеет право получить выходное пособие. Работодатель может уволить сотрудника при необходимости резкого сокращения рабочих мест, однако работника нужно уведомить об этом за два месяца.

Ранее специалисты исследовательского центра "Зарплата.ру" провели опрос среди россиян, попросив их назвать наиболее весомые доводы для увольнения с работы.

Так, 15% респондентов объяснили желание уволиться недовольством начальства, по 10% указали на закрытие организации и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе. Также в числе названных мотивов – напряженные отношения с руководством, несогласие с корпоративной культурой и конфликты с коллегами.