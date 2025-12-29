Форма поиска по сайту

29 декабря, 14:06

Политика
Песков: Киеву нужно вывести войска из Донбасса для остановки боевых действий

Песков ответил, что нужно сделать Киеву для остановки боевых действий

Фото: kremlin.ru

Для прекращения боевых действий Украина должна отвести свои войска за пределы административных границ Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, в чем заключается политическое решение по Донбассу.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявлял, что российская и украинская стороны близки к урегулированию конфликта на Украине. Заявление об этом прозвучало по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в штате Флорида 28 декабря.

В Москве, в свою очередь, согласились со словами Трампа о значительном приближении мира на Украине. Также Песков отмечал, что Россия думает о прекращении военного конфликта в рамках достижения своих целей.

В то же время американский лидер признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. Вместе с тем, по его словам, проблема предоставления Украине гарантий безопасности решена на 95%.

Зеленский уточнил, что переговоры США и Украины продолжатся на следующей неделе. Кроме того, президент Украины добавил, что он договорился с Трампом о том, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе 2026 года.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

