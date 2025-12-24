Форма поиска по сайту

24 декабря, 13:38

Политика

Песков не стал комментировать сообщения о мирном плане Киева

Фото: kremlin.ru

Кремль не комментирует детали переговоров по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не вижу смысла повторяться", – отметил Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о якобы предложенном Киевом варианте плана урегулирования конфликта.

Также он отказался отвечать на вопрос, какие именно документы привез глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вернувшийся из США после очередных консультаций с американской стороной.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия считает нецелесообразным вести какое-то общение по теме мирного урегулирования через средства массовой информации.

При этом Песков рассказал, что Дмитриев уже доложил Путину об итогах своей поездки. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на основе этой информации Москва сформирует дальнейшую позицию и продолжит контакты в самое ближайшее время.

Кроме того, журналисты попросили прокомментировать заявления постпреда США в НАТО Мэттью Уиттакера о том, что Вашингтон в рамках переговоров с Москвой стремится понять, на что максимально готова пойти Россия для урегулирования украинского конфликта.

"Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов", – сказал Песков журналистам.

Ранее украинские СМИ заявляли, что Киев составил свой план по урегулированию конфликта, в котором фигурируют 20 пунктов. Документ не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями, также там нет обязательств Украины не вступать в НАТО.

Кроме того, Киев не планирует отводить свои войска из новых российских регионов, но предлагает Москве вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

Также документ предполагает полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной, предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения при помощи спутникового мониторинга и механизма оповещения о нарушениях.

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области

