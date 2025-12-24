РИА Новости: Украина отказалась отводить войска, предложив РФ выйти из четырех областей

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Киев не планирует отводить свои войска из новых российских регионов, но предлагает Москве вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что подобные требования содержатся в проекте плана по урегулированию конфликта, который представил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский. Всего в документе фигурируют 20 пунктов, включая то, что линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях становится де-факто признанной линией столкновения.

По данным СМИ, проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями. Также там нет упоминаний об обязательствах Украины не становиться членом НАТО. При этом она в случае подписания документа может получить гарантии безопасности по типу 5-й статьи устава Альянса о коллективной обороне.

Кроме того, документ предполагает полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной, предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения при помощи спутникового мониторинга и механизма оповещения о нарушениях. Также в проекте предусматривается безъядерный статус государства.

После подписания соглашения Украина должна как можно скорее провести президентские выборы, а затем парламентские и местные. При этом точное время проведения избирательного процесса не сообщается.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. В частности, стороны обсуждают гарантии безопасности и планы обеспечения экономического роста после подписания мирного соглашения.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Киев понимает, что в конечном итоге утратит контроль над оставшейся частью Донбасса. По его словам, в Майами удалось добиться прорыва по поводу урегулирования конфликта, так как теперь все вопросы обсуждаются открыто, включая статус русскоязычных на Украине и контроль над Запорожской АЭС.

