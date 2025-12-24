Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 12:24

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: Украина отказалась отводить войска, предложив РФ выйти из четырех областей

Украина отказалась отводить войска, предложив России выйти из четырех областей – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Киев не планирует отводить свои войска из новых российских регионов, но предлагает Москве вывести своих военных из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Утверждается, что подобные требования содержатся в проекте плана по урегулированию конфликта, который представил журналистам украинский лидер Владимир Зеленский. Всего в документе фигурируют 20 пунктов, включая то, что линия расположения войск в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях становится де-факто признанной линией столкновения.

По данным СМИ, проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими территориями. Также там нет упоминаний об обязательствах Украины не становиться членом НАТО. При этом она в случае подписания документа может получить гарантии безопасности по типу 5-й статьи устава Альянса о коллективной обороне.

Кроме того, документ предполагает полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной, предусматривает создание механизма контроля за линией соприкосновения при помощи спутникового мониторинга и механизма оповещения о нарушениях. Также в проекте предусматривается безъядерный статус государства.

После подписания соглашения Украина должна как можно скорее провести президентские выборы, а затем парламентские и местные. При этом точное время проведения избирательного процесса не сообщается.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. В частности, стороны обсуждают гарантии безопасности и планы обеспечения экономического роста после подписания мирного соглашения.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Киев понимает, что в конечном итоге утратит контроль над оставшейся частью Донбасса. По его словам, в Майами удалось добиться прорыва по поводу урегулирования конфликта, так как теперь все вопросы обсуждаются открыто, включая статус русскоязычных на Украине и контроль над Запорожской АЭС.

Следующие переговоры России и США могут состояться в Москве

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика