Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Публикация агентства Reuters о том, что Россия якобы хочет контролировать всю территорию Украины, не соответствует реальности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет", – сказал он.

По словам Пескова, если эти сообщения действительно соответствуют реальности, то это можно объяснить ошибочными рассуждениями, исследованиями и выводами разведки.

В соответствующей публикации утверждалось, что Россия якобы хочет захватить все территории европейской части бывшего СССР, включая Украину и прибалтийские страны. Об этом заявляли шесть источников СМИ, знакомых с разведывательными данными США. Уточнялось, что похожих оценок якобы придерживались Великобритания и ряд других европейских стран.

После этого директор национальной разведки США Тулси Габбард назвала публикацию фейком и пропагандой "военных авантюристов". Она заявляла, что СМИ продвигает ложь, чтобы блокировать мирные усилия президента США Дональда Трампа и заставлять людей поддержать эскалацию конфликта.

Габбард подчеркивала, что такой конфликт с Россией нужен НАТО и Евросоюзу, чтобы втянуть Вашингтон в прямое столкновение с Москвой.

В действительности данные американской разведки говорят, что Россия стремится избежать более крупного противостояния с НАТО. Кроме того, у Москвы нет никаких планов "завоевывать всю Украину, не говоря уже о Европе", подчеркивала Габбард.

