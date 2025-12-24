Форма поиска по сайту

00:57

Политика
Уитэкер: стороны переговоров обсуждают четыре документа по Украине

Стороны переговоров обсуждают четыре документа по Украине – Уитэкер

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, мирный план состоит из 20 пунктов. В четырех документах содержатся многосторонние гарантии безопасности, специальные гарантии безопасности со стороны США, а также план обеспечения экономического роста и процветания после установления мира.

Уитэкер отметил, что все эти моменты обсуждаются в режиме реального времени.

Ранее специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел встречу с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

По итогам этих переговоров спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф подчеркнул, что РФ по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования конфликта.

В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

