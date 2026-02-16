Теплая погода вновь придет в Москву в День защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Потепление вернется в столицу в День защитника Отечества, 23 февраля, и сохранится до конца зимы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

На последней неделе февраля температура в Москве и области ожидается около нуля и немного выше. Таким образом, конец зимы будет оттепельным, подчеркнул синоптик.

Он также обратил внимание, что в последнее время погода в столице часто и резко меняется. Перепады температуры ждут москвичей и на неделе с 16 по 22 февраля. Более стабильной ситуация станет только с 23-го числа.

Ранее синоптики предупреждали, что весна придет в столицу не раньше конца марта. Ожидается, что астрономическая весна начнется 22–23-го числа, после чего еще предстоит дождаться начала метеорологической весны. Данный прогноз распространяется и на остальную часть Центральной России.