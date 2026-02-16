"Вивиана" принесет метель в Москву 16 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная спираль балканского циклона "Вивиана" принесет в столичный регион метели и снегопады, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

По его данным, температура днем окажется на 6–7 градусов ниже климатической нормы. В Москве столбики термометров покажут минус 10–12 градусов, по области – минус 9–14 градусов.

Ожидается северо-восточный ветер 5–10 метров в секунду с порывами. Атмосферное давление продолжит снижаться и будет ниже нормы, однако во второй половине дня начнет постепенно расти.

В ночь на вторник, 17 февраля, снег прекратится. Днем существенных осадков не будет. Ночью температура составит минус 15–17 градусов, а днем ожидается минус 8–10 градусов.

Тем временем в столичном Дептрансе также сообщили о снегопаде в столице сегодня, 16 февраля. Ведомство предупредило о возможной гололедице и рекомендовало передвигаться на метро.

Ранее в Гидрометцентре России заявили, что в середине будущей ночные морозы в Московском регионе могут усилиться до минус 25 градусов. В частности, в ночь на среду, 18 февраля, температурные значения в городе опустятся до минус 23 градусов, а в области – до минус 25.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, отметил уменьшение высоты снежного покрова в мегаполисе с 57 до 43 сантиметров за два дня оттепели. В то же время он предупредил о росте снежных масс в городе уже во вторник, 17 февраля, когда сугробы увеличатся на 5–7 сантиметров. Еще 15 сантиметров прибавится в четверг – пятницу, 19–20-го числа.