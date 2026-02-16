Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 09:46

Общество

Хозяйка самого красивого кота в мире рассказала о его дальнейшем участии в выставках

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк из московского питомника продолжит борьбу за лидерство на выставке Фелнологической ассоциации "РУС"
(ФАРУС). Об этом РИА Новости сообщила его владелица и заводчица Дарья Грузинова.

"У Далмора сейчас продолжается рейтинг по системе ФАРУС. Поэтому мы сейчас будем посещать выставки в основном ФАРУС, и World Cat Federation (Всемирная федерация кошек. – Прим. ред.), соответственно, тоже, но уже со следующим поколением", – сказала она.

Грузинова добавила, что сейчас Далмор занимает третью строчку рейтинга ФАРУС.

Ранее владелица кота сообщила, что ему планируют найти пару. Она пояснила, что в столичном питомнике содержатся как коты, так и кошки. Там, по словам заводчицы, в основном и вяжут животных.

Абиссинский кот Дарлен стал самым красивым представителем семейства кошачьих по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. Он набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда.

Россия стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран

Читайте также


животныеобщество

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика