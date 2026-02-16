Хозяйка самого красивого кота в мире рассказала о его дальнейшем участии в выставках

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Самый красивый кот в мире Дарлен Флер Далмор Блэк из московского питомника продолжит борьбу за лидерство на выставке Фелнологической ассоциации "РУС"

(ФАРУС). Об этом РИА Новости сообщила его владелица и заводчица Дарья Грузинова.

"У Далмора сейчас продолжается рейтинг по системе ФАРУС. Поэтому мы сейчас будем посещать выставки в основном ФАРУС, и World Cat Federation (Всемирная федерация кошек. – Прим. ред.), соответственно, тоже, но уже со следующим поколением", – сказала она.

Грузинова добавила, что сейчас Далмор занимает третью строчку рейтинга ФАРУС.

Ранее владелица кота сообщила, что ему планируют найти пару. Она пояснила, что в столичном питомнике содержатся как коты, так и кошки. Там, по словам заводчицы, в основном и вяжут животных.

Абиссинский кот Дарлен стал самым красивым представителем семейства кошачьих по версии Всемирной федерации кошек в 2025 году. Он набрал свыше 19,7 тысячи баллов. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда.