Около 280 машин выехали колоннами за 2 дня из Териберки, где застряли сотни туристов

Фото: телеграм-канал SHOT

С 14 по 15 февраля около 280 машин выехали колоннами из села Териберка, где сотни туристов застряли из-за снежного бурана. Они направились в Мурманск, рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова на оперативном совещании в региональном правительстве.

По ее словам, в первый день прошли 3 колонны из 165 автомобилей. На следующий день была организована колонна из 118 машин, которые раньше не могли выехать из села.

"К 03:00 колонна прошла автоподъезд к селу Териберка и вернулась в Мурманск. В 22:30, получается, эта колонна поехала, где были легковые машины и микроавтобусы", – приводит слова Полиэктовой ТАСС.

Она добавила, что в понедельник утром, 16 февраля, в колонну вошли и большие автобусы, которые собирают всех, кто еще остался в населенном пункте. Министр заверила, что все туристы будут вывезены. Также в этот день оттуда отправится и рейсовый автобус, который прибыл в Териберку еще 14 февраля.

Вместе с тем, как сообщил aif.ru со ссылкой на Минтранс региона, формируется колонна из Териберки до участка дороги Кола – Серебрянские ГЭС. Сопровождать ее будет спецтехника, первыми поедут большие автобусы. В ночь на 16-е число дороги расчищали на подъезде к селу, на отдельных участках работы все еще ведутся.

В министерстве призвали водителей строго следовать указанному маршруту, не допускающему встречного движения. Это необходимо, чтобы избежать образования пробок.

Сами застрявшие туристы рассказали в беседе с изданием "Абзац", что несколько дней не могли покинуть село не только из-за непогоды, но и из-за перекрытых дорог, а также несогласованных действий перевозчиков и властей. Кроме того, мест в колоннах на выезд было мало.

По словам одного из очевидцев, администрация Териберки не помогла никому из туристов. Поддержку оказывали местные жители. Например, они привозили еду и топливо для автомобилей.

Еще одна туристка добавила, что некоторые местные предприниматели не стали оказывать помощь бесплатно и призывали застрявших смириться с тратами. Она подчеркнула, что мест в автомобилях хватает не всем турситам, некоторым приходится оставаться в отелях.

