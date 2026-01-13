Форма поиска по сайту

13 января, 09:24

Спасатели освободили застрявшего в сугробе врача в Петропавловске-Камчатском

Фото: vk.com/mchs_kamchatka

В Петропавловске-Камчатском спасатели освободили застрявшего в сугробе врача, который работает в больнице "Водник". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на Океанской улице. По данным ведомства, врач застрял в глубоком снежном заносе, когда шел на работу. Мужчина не мог долгое время выбраться из сугроба. В связи с этим он вызвал спасателей.

На место происшествия приехала бригада поисково-спасательного отряда, которая помогла врачу выбраться из сугроба. После этого мужчина был доставлен домой. Ему не понадобилась медицинская помощь.

Ранее спасатели эвакуировали 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах в Саратовской области. В частности, в Энгельсском районе, вблизи свинокомплекса "Хвалынский", из застрявшего транспорта эвакуировано с помощью вездехода-болотохода 148 человек, в том числе 34 ребенка.

Помимо этого, на трассе Саратов – Самара, у поселка Варваровка, с помощью техники была пробита дорога для спасения беременной женщины и иных автомобилистов. В настоящее время на данном участке движение возобновлено.

Колонна техники для уборки снега застряла в столичном ЖК

