Застрявшие в Териберке из-за метели туристы не нуждаются в помощи

Фото: телеграм-канал SHOT

Туристы, которые застряли в селе Териберка Мурманской области из-за снегопада, не нуждаются в помощи. Об этом РИА Новости заявили в министерстве информационной политики региона.

Несколько дорог, включая дорогу в село Териберка, закрыли из-за метели, которая обрушилась на Мурманскую область в пятницу, 14 ноября.

Сообщается, что туристы находятся в гостиницах и арендованном жилье, их жизни ничего не угрожает. Министерство информационной политики региона на связи со спецслужбами, а также с туристическим сообществом.

Ранее метеоролог Михаил Семенов предупредил, что декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных за последние 150 лет в России. На севере страны, в Мурманске и Республике Коми, помимо морозов до минус 45 градусов, прогнозируются снежные бури с ветром до 30 метров в секунду и количеством осадков более 100 миллиметров. В Якутии столбики термометров могут опуститься до 50 градусов ниже нуля, а в Иркутской области – до минус 43.

