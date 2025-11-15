До 4 см снега выпало в Москве минувшей ночью

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До 4 сантиметров снега выпало в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Ночью 15 ноября в столичном регионе прошел первый снег. К утру субботы высота снежного покрова в Москве, на ВДНХ, составила 4 сантиметра, на Балчуге 1 сантиметр", – указала она.

Как отметила синоптик, в подмосковных Дмитрове и Клину высота снега достигла 9 сантиметров. На юге области осадки прошли в виде дождя и снежный покров не появился.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Кроме того, в некоторых районах шел дождь. По данным Гидрометцентра России, аналогичная погода сохранится на протяжении нескольких дней.

На фоне этого Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город. Также водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.

