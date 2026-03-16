Садовод Туманов посоветовал обрезать растения и почистить дренажные канавы в марте

Провести обрезку растений и позаботиться о дренажных канавах нужно в марте, чтобы деревья и кустарники успешно развивались в новом сезоне. Об этом Москве 24 рассказал руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

По его словам, после прошедшей аномально снежной зимы сперва важно позаботиться о том, чтобы согнать воду с участка. Если сейчас этого не сделать или не прочистить дренажные канавы, из-за избытка влаги корни деревьев начнут загнивать, вследствие чего растения могут заболеть и даже погибнуть.

Кроме того, в марте, пока еще не распустились почки, необходимо убрать секатором все сухие и поломанные ветки, отметил эксперт.





Особое внимание следует обратить на развилки – места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если они острые, с углом отхождения меньше 45 градусов, их также стоит удалить, потому что рано или поздно они сломаются. И чем позднее это произойдет, тем серьезнее может быть травма.

Все срезы важно сразу обработать: для этого хорошо подойдет садовый вар. Однако эксперт предупредил, что не стоит верить обещаниям продавцов и покупать дорогой, с якобы "волшебными" восстанавливающими веществами.

"Вар ничего не залечивает, его главная задача – прилипнуть и закрыть срез. Для этого подойдет и самый дешевый вариант", – подчеркнул Туманов.

Если срезы не обрабатывать, через эти "открытые ворота" в растение может попасть инфекция или вредитель, отметил садовод.

При этом специалист посоветовал не замазывать срезы пластилином, назвав это "псевдозащитой". Такой материал в целом плохо прилипает, а во время небольшого похолодания сразу становится твердым и отпадет, пояснил Туманов.





Также в марте стоит побелить деревья. Иначе стволы будут сильно нагреваться на ярком солнце, а ночью, когда еще бывают отрицательные температуры, замерзать. Такие перепады могут привести к разрывам на коре.

Тем же, кто не хочет иметь дело с побелкой, эксперт посоветовал просто обернуть стволы старыми газетами, перевязав их нитками. Такого способа защиты хватит на март – середину апреля, заключил специалист.

