Биолог Воробьев рекомендовал бороться с борщевиком только в пасмурную погоду

С 1 марта россиянам грозят крупные штрафы за ряд растений на садовых участках. Как безопасно и надолго избавиться от инвазивных видов и сорняков, разбиралась Москва 24.

Штраф за сорняк?

С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков, включая дачные и садовые владения, обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение этой обязанности предусмотрены значительные штрафы, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с агентством "Прайм".





Илья Русяев юрист Борщевик Сосновского, который чаще всего упоминается в новостях, – это типичный пример, но закон оперирует более широкой категорией. К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты РФ.

Обязанность по борьбе с опасными растениями закреплена Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 294-ФЗ. Штрафы для физических лиц составят от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч, а для юридических лиц – от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

При этом ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев разъяснил в беседе с РИА Новости, что закон не предписывает единственный метод борьбы – например, тотальную химическую обработку.

"Он разрешает все незапрещенные способы, включая биологические, то есть использование насекомых-хищников, поедающих вредителей", – отметил депутат.

Кошелев пояснил, что это открывает дорогу для современных, научно обоснованных стратегий интегрированной борьбы: агротехнических, химических, биологических, механических.

Он подчеркнул, что новая норма является частью более широких изменений в законодательстве об охране земель и направлена на борьбу с распространением инвазивных растений, которые наносят значительный ущерб сельскому хозяйству, экологии и здоровью людей. Штрафы будут применяться в соответствии со статьей 8.7 КоАП РФ, которая ранее предусматривала ответственность за невыполнение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями.

Помимо этого, Рослесхоз включил борщевик Сосновского и ясенелистный (американский) клен в перечень опасных инвазивных растений, угрожающих лесам. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных актов. Согласно документу, во всех лесных районах страны необходимо проводить работы по выявлению, сдерживанию распространения и уничтожению этих видов.

Тяжелая работа

Говоря о борщевике Сосновского, агроном Владимир Викулов отметил, что с ним "можно и нужно беспощадно бороться в пределах участка, но глобально победить его очень сложно".

Эксперт напомнил, что в послевоенное время борщевик пытались использовать как кормовую культуру из-за гигантских урожаев, но оказалось, что качество мяса и молока от такого корма сильно страдает.

"С тех пор он распространяется семенами и корневищами, причем семена сохраняют всхожесть годами. Даже если полностью уничтожить борщевик на какой-то территории, нет гарантии, что через несколько лет он не появится снова. Нужна серьезная глобальная программа, а пока человек в этой гонке проигрывает", – добавил Викулов.

Из других опасных растений эксперт упомянул чистотел, который одновременно и лекарственный, и ядовитый, а также аконит, некоторые виды акации, барбариса, можжевельника.





Владимир Викулов агроном Последний, например, является хозяином для грибов ржавчины, которые потом вредят плодовым культурам. Есть и такие растения, как дафна, или волчеягодник, – несколько ягод могут привести к летальному исходу. Таких растений достаточно много, и любой дачник должен за этим следить.

Что касается борьбы, то самый надежный способ на участке, по мнению агронома, – выкапывать растения и сжигать их, не допуская осеменения. Причем начинать делать это нужно весной, когда растения только поднимаются из почвы.

По словам Викулова, химикаты на основе глифосата или 2,4-Д тоже помогают, но они уничтожают всю растительность подряд.

"Например, когда против борщевика обрабатывают обочины дорог, заодно гибнут и кустарники, и другие растения. На следующий год на освободившемся месте борщевик может разрастаться еще активнее, если его мелкие розетки остались под прикрытием более крупных растений. Механический способ на небольших участках эффективнее, но в масштабах страны это нереально", – пояснил эксперт.

Решением мог бы стать поиск специализированных вредителей на родине борщевика, которые позволили бы хотя бы снизить его количество до разумных пределов, заключил Викулов.

Биолог, агроном Михаил Воробьев в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что, заметив на участке опасные или нежелательные растения, есть два основных способа борьбы с ними.

"Первый – постоянное уничтожение надземной части. Регулярно срезая все, что вырастает, вы не даете растению развиваться. Со временем у него заканчиваются питательные вещества, запасенные в корнях, и оно погибает. Но это длительный процесс", – пояснил он.

Этот метод подходит тем, кто не хочет пользоваться химическими средствами на участке.

"Второй способ – применение гербицидов, то есть химических препаратов, которые уничтожают либо только сорняки, либо всю растительность полностью. Можно также выкопать растение с корнем и уничтожить все остатки, но это достаточно трудоемко и подходит не для всех", – добавил биолог.

Борщевик особенно опасен в жаркую солнечную погоду, потому что содержащиеся в нем кумарины делают кожу гиперчувствительной к ультрафиолету.





Михаил Воробьев биолог, агроном Контакт с растением в солнечный день может привести к сильным ожогам. Поэтому бороться с сорняком лучше в пасмурную погоду, когда испарения меньше, а если приходится контактировать, необходима полностью закрытая одежда, маска на лицо и мощные перчатки.

Коснувшись борщевика, нужно немедленно тщательно промыть кожу с мылом или моющим средством и в последующие несколько дней избегать солнца, чтобы ультрафиолет не спровоцировал ожог на пораженном участке. При появлении любых необычных реакций после контакта с растениями лучше сразу обратиться к врачу, пояснил эксперт.

"В целом ядовитых растений много, и все они действуют по-разному. Например, ландыш содержит сердечные гликозиды: в малых дозах это лекарство, но при передозировке – яд. Особенно опасны его красные ягоды, похожие на смородину, – дети и неопытные взрослые могут их попробовать", – добавил Воробьев.

Кроме того, одно из самых ядовитых растений – аконит (борец), его все еще часто выращивают как декоративное. От прикосновения к нему, по словам агронома, ничего не случится, но после контакта (особенно если сорвать) важно мыть руки. В целом же главное правило на участке: не пробовать ничего, кроме заведомо съедобных культур, заключил он.