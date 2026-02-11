Агроном Воробьев перечислил наиболее важные работы на дачном участке в феврале

Климатическая весна в 2026 году может наступить 21 марта, рассказали синоптики. При этом эксперты предупредили, что готовить сады и огороды к новому дачному сезону стоит уже сейчас. Какие действия нужно предпринять в первую очередь, а что можно отложить на потом, разбиралась Москва 24.
Февральские угрозы
Климатическая весна наступает каждый год примерно в одно и то же время, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", – пояснил Леус.
Однако синоптик уточнил, что о полноценной метеорологической весне можно будет говорить только после того, как в городе полностью растает снежный покров.
При этом ближайшие дни столичный регион ожидает кратковременное потепление, хотя оно и не принесет устойчивой весенней погоды. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 сообщил, что в пятницу, 13 февраля, дневная температура повысится до нуля и небольших положительных значений. Такая же погода сохранится и в субботу.
Однако после оттепели ночные температуры вернутся на уровень порядка минус 13–18 градусов. Следующее потепление придет в столицу лишь в третьей декаде февраля, добавил Ильин.
В то же время погода не помешает понемногу начинать подготовку к дачному сезону. Если одни работы требуют ожидания весны, то другие, не менее важные, необходимо выполнять именно сейчас, пока участок еще в сугробах. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
"Например, это касается черенков культурных сортов плодовых деревьев для прививки. Их можно приобрести, например, в специальных магазинах, либо срезать у знакомых. Черенки нужно завернуть в ткань и закопать в снег, чтобы они сохранялись в спящем состоянии при минусовой температуре до момента прививки. Как показывает практика, потом черенков может уже не быть в продаже", – рассказал эксперт.
Он пояснил, что саму процедуру можно будет сделать в конце марта – начале апреля.
"Кто не умеет прививать ножом, может купить прививочный секатор. Им делаются два одинаковых среза, которые соединяются как конструктор и фиксируются обвязочной лентой. Таким способом, можно привить культурный сорт на другое растение либо сделать так называемое "чудо-дерево", где каждая ветка представляет собой отдельный сорт. Это очень удобно и часто практикуется в любительских садах", – пояснил Воробьев.
По мнению агронома, пока нет сезонного ажиотажа, самое время закупать и другие материалы: полиэтиленовую пленку для парников, удобрения, грунт для рассады, семена. Стройматериалы для ремонта дачи стоит приобретать только при условии, что их есть где хранить.
Кроме того, эксперт призвал обязательно стряхнуть снег с хвойных деревьев: туй, можжевельников. Из-за того, что иголки не опадают, снег скапливается на ветвях и может расщепить, переломать их. У взрослых вишен и яблонь с густыми кронами тоже часто обламываются ветви в феврале.
Рано для закупок?
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила в беседе с Москвой 24, что цены на садовый инвентарь и сопутствующие товары могут значительно вырасти к началу огородного сезона.
Также она посоветовала закупаться уже сейчас теми товарами, которые не боятся холодов и долгого хранения. В первую очередь, это касается садовых принадлежностей и средств защиты растений.
Она уточнила, что до схода снега самое главное – съездить и проверить состояние дачи и участка. В частности, стоит убедиться, что снег не поломал теплицу.
"Ее нужно очищать сверху, а после стоит закинуть снег внутрь парника, что хорошо скажется на будущем растений. Во-первых, это влага, которой весной будет явно не хватать, во-вторых, утепление, чтобы почвенные микроорганизмы выжили", – сказала эксперт.
По ее словам, когда снег растает, в первую очередь, надо готовить к посадкам теплицу и грядки: рыхлить и перекапывать, у кого это не сделано с осени, а также вносить удобрения. Также можно заняться весенней уборкой территории.
Кроме того, в середине марта стоит делать обрезку садовых деревьев на плодоношение, однако для этого лучше вызвать специалистов. Побелку же стоит планировать в начале апреля, поскольку погода в марте вряд ли это позволит, заключила эксперт.