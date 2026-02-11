Форма поиска по сайту

11 февраля, 19:56

Общество
Агроном Воробьев перечислил наиболее важные работы на дачном участке в феврале

Начать заблаговременно: как подготовить сад и огород к весне

Климатическая весна в 2026 году может наступить 21 марта, рассказали синоптики. При этом эксперты предупредили, что готовить сады и огороды к новому дачному сезону стоит уже сейчас. Какие действия нужно предпринять в первую очередь, а что можно отложить на потом, разбиралась Москва 24.

Февральские угрозы

Фото: 123RF.com/svetlanacherruty

Климатическая весна наступает каждый год примерно в одно и то же время, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", – пояснил Леус.

Однако синоптик уточнил, что о полноценной метеорологической весне можно будет говорить только после того, как в городе полностью растает снежный покров.

При этом ближайшие дни столичный регион ожидает кратковременное потепление, хотя оно и не принесет устойчивой весенней погоды. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 сообщил, что в пятницу, 13 февраля, дневная температура повысится до нуля и небольших положительных значений. Такая же погода сохранится и в субботу.

Однако после оттепели ночные температуры вернутся на уровень порядка минус 13–18 градусов. Следующее потепление придет в столицу лишь в третьей декаде февраля, добавил Ильин.

В то же время погода не помешает понемногу начинать подготовку к дачному сезону. Если одни работы требуют ожидания весны, то другие, не менее важные, необходимо выполнять именно сейчас, пока участок еще в сугробах. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Например, это касается черенков культурных сортов плодовых деревьев для прививки. Их можно приобрести, например, в специальных магазинах, либо срезать у знакомых. Черенки нужно завернуть в ткань и закопать в снег, чтобы они сохранялись в спящем состоянии при минусовой температуре до момента прививки. Как показывает практика, потом черенков может уже не быть в продаже", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что саму процедуру можно будет сделать в конце марта – начале апреля.

"Кто не умеет прививать ножом, может купить прививочный секатор. Им делаются два одинаковых среза, которые соединяются как конструктор и фиксируются обвязочной лентой. Таким способом, можно привить культурный сорт на другое растение либо сделать так называемое "чудо-дерево", где каждая ветка представляет собой отдельный сорт. Это очень удобно и часто практикуется в любительских садах", – пояснил Воробьев.

По мнению агронома, пока нет сезонного ажиотажа, самое время закупать и другие материалы: полиэтиленовую пленку для парников, удобрения, грунт для рассады, семена. Стройматериалы для ремонта дачи стоит приобретать только при условии, что их есть где хранить.

Но сейчас главная задача на участке – подготовиться к его переувлажнению в связи с особенностями этой зимы. Нужно прочистить дренажные канавы, чтобы талая вода уходила и не затапливала будущие грядки. Следует сбросить снег с беседок и навесов: по моему опыту, на обычном сарае к концу зимы может скопиться до 60 сантиметров плотного снега, а это более 3 тонн нагрузки.
Михаил Воробьев
биолог, агроном

Кроме того, эксперт призвал обязательно стряхнуть снег с хвойных деревьев: туй, можжевельников. Из-за того, что иголки не опадают, снег скапливается на ветвях и может расщепить, переломать их. У взрослых вишен и яблонь с густыми кронами тоже часто обламываются ветви в феврале.

Рано для закупок?

Фото: 123RF.com/jackf

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила в беседе с Москвой 24, что цены на садовый инвентарь и сопутствующие товары могут значительно вырасти к началу огородного сезона.

Также она посоветовала закупаться уже сейчас теми товарами, которые не боятся холодов и долгого хранения. В первую очередь, это касается садовых принадлежностей и средств защиты растений.

Стройматериалы покупать рано. Во-первых, их некуда складывать – кругом сугробы. Во-вторых, будут еще морозы, материалы замерзнут и потеряют свойства, особенно краски. Даже в сарае не факт, что сохранятся. Хорошее время для покупки стройматериалов – скорее, апрель. Саженцы сейчас покупать тоже рано из-за мороза, поскольку плюсовая температура для них обязательна.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Она уточнила, что до схода снега самое главное – съездить и проверить состояние дачи и участка. В частности, стоит убедиться, что снег не поломал теплицу.

"Ее нужно очищать сверху, а после стоит закинуть снег внутрь парника, что хорошо скажется на будущем растений. Во-первых, это влага, которой весной будет явно не хватать, во-вторых, утепление, чтобы почвенные микроорганизмы выжили", – сказала эксперт.

По ее словам, когда снег растает, в первую очередь, надо готовить к посадкам теплицу и грядки: рыхлить и перекапывать, у кого это не сделано с осени, а также вносить удобрения. Также можно заняться весенней уборкой территории.

Кроме того, в середине марта стоит делать обрезку садовых деревьев на плодоношение, однако для этого лучше вызвать специалистов. Побелку же стоит планировать в начале апреля, поскольку погода в марте вряд ли это позволит, заключила эксперт.

Веткина Анастасия

обществоистории

