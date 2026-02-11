Агроном Воробьев перечислил наиболее важные работы на дачном участке в феврале

Климатическая весна в 2026 году может наступить 21 марта, рассказали синоптики. При этом эксперты предупредили, что готовить сады и огороды к новому дачному сезону стоит уже сейчас. Какие действия нужно предпринять в первую очередь, а что можно отложить на потом, разбиралась Москва 24.

Февральские угрозы

Климатическая весна наступает каждый год примерно в одно и то же время, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве этот период, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку в сторону положительных значений, приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время", – пояснил Леус.

Однако синоптик уточнил, что о полноценной метеорологической весне можно будет говорить только после того, как в городе полностью растает снежный покров.

При этом ближайшие дни столичный регион ожидает кратковременное потепление, хотя оно и не принесет устойчивой весенней погоды. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с Москвой 24 сообщил, что в пятницу, 13 февраля, дневная температура повысится до нуля и небольших положительных значений. Такая же погода сохранится и в субботу.

Однако после оттепели ночные температуры вернутся на уровень порядка минус 13–18 градусов. Следующее потепление придет в столицу лишь в третьей декаде февраля, добавил Ильин.

В то же время погода не помешает понемногу начинать подготовку к дачному сезону. Если одни работы требуют ожидания весны, то другие, не менее важные, необходимо выполнять именно сейчас, пока участок еще в сугробах. Об этом Москве 24 рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

"Например, это касается черенков культурных сортов плодовых деревьев для прививки. Их можно приобрести, например, в специальных магазинах, либо срезать у знакомых. Черенки нужно завернуть в ткань и закопать в снег, чтобы они сохранялись в спящем состоянии при минусовой температуре до момента прививки. Как показывает практика, потом черенков может уже не быть в продаже", – рассказал эксперт.

Он пояснил, что саму процедуру можно будет сделать в конце марта – начале апреля.

"Кто не умеет прививать ножом, может купить прививочный секатор. Им делаются два одинаковых среза, которые соединяются как конструктор и фиксируются обвязочной лентой. Таким способом, можно привить культурный сорт на другое растение либо сделать так называемое "чудо-дерево", где каждая ветка представляет собой отдельный сорт. Это очень удобно и часто практикуется в любительских садах", – пояснил Воробьев.

По мнению агронома, пока нет сезонного ажиотажа, самое время закупать и другие материалы: полиэтиленовую пленку для парников, удобрения, грунт для рассады, семена. Стройматериалы для ремонта дачи стоит приобретать только при условии, что их есть где хранить.



Михаил Воробьев биолог, агроном Но сейчас главная задача на участке – подготовиться к его переувлажнению в связи с особенностями этой зимы. Нужно прочистить дренажные канавы, чтобы талая вода уходила и не затапливала будущие грядки. Следует сбросить снег с беседок и навесов: по моему опыту, на обычном сарае к концу зимы может скопиться до 60 сантиметров плотного снега, а это более 3 тонн нагрузки.

Кроме того, эксперт призвал обязательно стряхнуть снег с хвойных деревьев: туй, можжевельников. Из-за того, что иголки не опадают, снег скапливается на ветвях и может расщепить, переломать их. У взрослых вишен и яблонь с густыми кронами тоже часто обламываются ветви в феврале.

Рано для закупок?

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила в беседе с Москвой 24, что цены на садовый инвентарь и сопутствующие товары могут значительно вырасти к началу огородного сезона.

Также она посоветовала закупаться уже сейчас теми товарами, которые не боятся холодов и долгого хранения. В первую очередь, это касается садовых принадлежностей и средств защиты растений.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Стройматериалы покупать рано. Во-первых, их некуда складывать – кругом сугробы. Во-вторых, будут еще морозы, материалы замерзнут и потеряют свойства, особенно краски. Даже в сарае не факт, что сохранятся. Хорошее время для покупки стройматериалов – скорее, апрель. Саженцы сейчас покупать тоже рано из-за мороза, поскольку плюсовая температура для них обязательна.

Она уточнила, что до схода снега самое главное – съездить и проверить состояние дачи и участка. В частности, стоит убедиться, что снег не поломал теплицу.

"Ее нужно очищать сверху, а после стоит закинуть снег внутрь парника, что хорошо скажется на будущем растений. Во-первых, это влага, которой весной будет явно не хватать, во-вторых, утепление, чтобы почвенные микроорганизмы выжили", – сказала эксперт.

По ее словам, когда снег растает, в первую очередь, надо готовить к посадкам теплицу и грядки: рыхлить и перекапывать, у кого это не сделано с осени, а также вносить удобрения. Также можно заняться весенней уборкой территории.

Кроме того, в середине марта стоит делать обрезку садовых деревьев на плодоношение, однако для этого лучше вызвать специалистов. Побелку же стоит планировать в начале апреля, поскольку погода в марте вряд ли это позволит, заключила эксперт.