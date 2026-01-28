Агроном Викулов: возраст рассады перед высадкой в теплицу должен составлять 50–60 дней

Эксперты советуют начинать подготовку к будущему дачному сезону уже в конце зимы. Какие культуры стоит сажать в феврале – в материале Москвы 24.
Время для рассады
Садоводы в разных регионах России начинают подготовку к дачному сезону уже в феврале, высеивая раннюю рассаду. Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов, для южных городов с мягким климатом (Краснодар, Волгоград) подходит посев теплолюбивых культур с длительным периодом вегетации – сладкого перца и баклажанов, которые затем можно доращивать в открытом грунте. Ранние томаты, посеянные в начале месяца, впоследствии потребуют пересадки в теплицу.
В то же время в городах средней полосы с умеренным климатом (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие) список культур для февральского посева шире, но все они требуют последующей высадки в защищенный грунт.
Для регионов с континентальным климатом и поздней весной, например Екатеринбурга, выбор культур минимален, уточнили специалисты. В феврале там можно высевать только самые холодостойкие и имеющие длинный период развития растения: корневой сельдерей, ремонтантную землянику и острый перец.
Эксперты подчеркнули, что ранний посев позволяет сформировать крепкую корневую систему, но невозможен без дополнительного ежедневного подсвечивания в течение не менее 12 часов.
Для этого необходимо использовать фитолампы или светодиодные панели с холодным белым светом. Без дополнительного света, особенно в зонах с недостаточной естественной освещенностью, рассада быстро вытянется и ослабнет. Также важно поддерживать температуру не ниже 24 градусов, аккуратно поливать всходы с помощью мелкого распылителя и не допускать переувлажнения почвы.
Сначала подготовка
Февраль действительно является ключевым месяцем для старта рассадного сезона, заявила в беседе с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. При этом, по ее словам, начало месяца – время для подготовки семян, а не посадки.
"Основные культуры, которые для начала необходимо замочить именно в феврале, – это перцы, баклажаны и сельдерей. Также в этот период подготавливаются почти все цветы, особенно двулетние и многолетние", – рассказала она.
Эксперт пояснила, что у них длительный период развития, который составляет более двух месяцев перед высадкой.
Она обратила внимание, что для тех, кто хочет выращивать овощи не на даче, а в условиях квартиры, актуальны те же сроки.
"Можно сеять томаты, перцы и баклажаны, но критически важно выбирать семена с пометкой "для балконного выращивания" или "огород на окне". Такие сорта специально адаптированы к ограниченному освещению, влажности и объему грунта", – пояснила эксперт.
При своевременном посеве балконных сортов первый урожай можно получить уже в июле, добавила Воронова.
При этом, по мнению агронома Владимира Викулова, ключевой параметр в этом вопросе – оптимальный возраст рассады перед высадкой в теплицу, который составляет около 50–60 дней.
"Отсчитывая этот срок от планируемой даты высадки (в случае с теплицей это обычно первые числа мая), наиболее подходящим временем для посева становится примерно середина марта", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.
По его словам, более ранний посев, особенно в условиях недостаточной освещенности, может привести к вытягиванию рассады.
При этом, если речь идет о выращивании растений в квартире на постоянной основе, наиболее простым и экономически оправданным вариантом является микрозелень, добавил Викулов.
"Для нее не требуется много света или места, а цикл роста очень короткий – буквально одна-две недели. Отлично подойдут различные капустные, листовые салаты, горох, подсолнечник и другие культуры, чьи молодые ростки богаты витаминами", – разъяснил он.
В то же время полноценное выращивание томатов, огурцов или перцев на подоконнике или балконе круглый год теоретически возможно, но потребует значительных вложений: утепленного балкона, мощного искусственного освещения и достаточной площади, заключил эксперт.