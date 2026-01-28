Агроном Викулов: возраст рассады перед высадкой в теплицу должен составлять 50–60 дней

Эксперты советуют начинать подготовку к будущему дачному сезону уже в конце зимы. Какие культуры стоит сажать в феврале – в материале Москвы 24.

Время для рассады

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Садоводы в разных регионах России начинают подготовку к дачному сезону уже в феврале, высеивая раннюю рассаду. Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов, для южных городов с мягким климатом (Краснодар, Волгоград) подходит посев теплолюбивых культур с длительным периодом вегетации – сладкого перца и баклажанов, которые затем можно доращивать в открытом грунте. Ранние томаты, посеянные в начале месяца, впоследствии потребуют пересадки в теплицу.

В то же время в городах средней полосы с умеренным климатом (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и другие) список культур для февральского посева шире, но все они требуют последующей высадки в защищенный грунт.





из исследования В этот период можно начинать сеять баклажаны, перец, томаты, а также брокколи, кольраби, лук-порей, корневой сельдерей, позднеспелую морковь и свеклу.

Для регионов с континентальным климатом и поздней весной, например Екатеринбурга, выбор культур минимален, уточнили специалисты. В феврале там можно высевать только самые холодостойкие и имеющие длинный период развития растения: корневой сельдерей, ремонтантную землянику и острый перец.

Эксперты подчеркнули, что ранний посев позволяет сформировать крепкую корневую систему, но невозможен без дополнительного ежедневного подсвечивания в течение не менее 12 часов.

Для этого необходимо использовать фитолампы или светодиодные панели с холодным белым светом. Без дополнительного света, особенно в зонах с недостаточной естественной освещенностью, рассада быстро вытянется и ослабнет. Также важно поддерживать температуру не ниже 24 градусов, аккуратно поливать всходы с помощью мелкого распылителя и не допускать переувлажнения почвы.

Сначала подготовка

Февраль действительно является ключевым месяцем для старта рассадного сезона, заявила в беседе с Москвой 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. При этом, по ее словам, начало месяца – время для подготовки семян, а не посадки.

"Основные культуры, которые для начала необходимо замочить именно в феврале, – это перцы, баклажаны и сельдерей. Также в этот период подготавливаются почти все цветы, особенно двулетние и многолетние", – рассказала она.

Эксперт пояснила, что у них длительный период развития, который составляет более двух месяцев перед высадкой.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если отложить их посев на март, цветение начнется слишком поздно, ближе к осени. Поэтому оптимальное время – после второй половины февраля – начала марта. А вот томаты, в отличие от перечисленных культур, лучше сеять в начале первого месяца весны.

Она обратила внимание, что для тех, кто хочет выращивать овощи не на даче, а в условиях квартиры, актуальны те же сроки.

"Можно сеять томаты, перцы и баклажаны, но критически важно выбирать семена с пометкой "для балконного выращивания" или "огород на окне". Такие сорта специально адаптированы к ограниченному освещению, влажности и объему грунта", – пояснила эксперт.

При своевременном посеве балконных сортов первый урожай можно получить уже в июле, добавила Воронова.

При этом, по мнению агронома Владимира Викулова, ключевой параметр в этом вопросе – оптимальный возраст рассады перед высадкой в теплицу, который составляет около 50–60 дней.

"Отсчитывая этот срок от планируемой даты высадки (в случае с теплицей это обычно первые числа мая), наиболее подходящим временем для посева становится примерно середина марта", – рассказал эксперт в беседе с Москвой 24.

По его словам, более ранний посев, особенно в условиях недостаточной освещенности, может привести к вытягиванию рассады.





Владимир Викулов агроном Она будет тонкой и слабой, что негативно скажется на будущем урожае. Также для получения крепкой рассады необходимо либо южное окно, либо, что гораздо лучше, дополнительная досветка специальными лампами мощностью около 60–100 Вт на квадратный метр.

При этом, если речь идет о выращивании растений в квартире на постоянной основе, наиболее простым и экономически оправданным вариантом является микрозелень, добавил Викулов.

"Для нее не требуется много света или места, а цикл роста очень короткий – буквально одна-две недели. Отлично подойдут различные капустные, листовые салаты, горох, подсолнечник и другие культуры, чьи молодые ростки богаты витаминами", – разъяснил он.

В то же время полноценное выращивание томатов, огурцов или перцев на подоконнике или балконе круглый год теоретически возможно, но потребует значительных вложений: утепленного балкона, мощного искусственного освещения и достаточной площади, заключил эксперт.