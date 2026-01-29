Форма поиска по сайту

29 января, 08:00

Политика

В Госдуме рассказали об индексации выплат героям России с 1 февраля

Фото: depositphotos/Professor25

С 1 февраля в России планируется индексация ежемесячных выплат героям России и СССР, а также полным кавалерам ордена Славы. Сумма превысит 100 тысяч рублей, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"После февральской индексации на 5,6% ежемесячная выплата героям России, героям СССР и полным кавалерам ордена Славы составит 103 693 рубля. Для героев Труда, героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы размер выплаты достигнет 76 458 рублей", – указал чиновник в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что данные выплаты являются признанием особых заслуг перед страной и обществом. Индексация же позволяет сохранить их реальную ценность и значимость как меры социальной поддержки.

"Государство последовательно выполняет свои обязательства перед людьми, чьи подвиги и трудовые достижения являются примером для всех нас. Регулярное повышение выплат – это знак всеобщего уважения и благодарности", – добавил Нилов.

Всего с 1 февраля в России будут проиндексированы свыше 40 выплат, пособий и компенсаций. При перерасчете будет учитываться фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.

Например, сумма сертификата на маткапитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей – до 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья дополнительно получит более 234 тысяч рублей, если ранее уже был оформлен сертификат.

