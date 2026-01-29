Tesla прекратит выпуск электрокаров X и S из-за роботов Optimus

Фото: 123RF.com/jetcityimage

Компания Tesla планирует прекратить выпуск электрокаров Model S и Model X ради создания гуманоидных роботов Optimus. Об этом заявил глава корпорации Илон Маск, сообщает News.ru.

"Пришло время завершить программы Model S и X, проводить их в почетную отставку, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономии", – сказал бизнесмен в ходе трансляции на YouTube.

По его словам, поддержка уже проданных автомобилей будет продолжена. Маск также призвал приобрести электрокары, пока это еще возможно.

Фабрика во Фримонте в Калифорнии, где ранее собирались автомобили, начнет выпускать роботов. Целью компании является достижение объема производства в 1 миллион роботов в год.

Ранее Маск заявил, что человекоподобный гуманоидный робот Optimus устранит бедность и обеспечит людей универсальным высоким доходом. В публикации в соцсети Х он прикрепил фрагмент своего выступления со встречи с инвесторами компании Tesla от 6 ноября. По словам бизнесмена, робот станет работать лучше самого квалифицированного хирурга.