Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:27

Транспорт

Илон Маск перевел систему автопилота Tesla на модель подписки

Фото: РИА Новости/стрингер

Продажа системы автопилота машин Tesla Full Self-Driving (FSD) будет остановлена 14 февраля. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава выпускающей данные авто американской компании Илон Маск.

Он уточнил, что после этой даты система FSD будет доступна пользователям только по ежемесячной подписке.

В настоящее время автопилот можно купить за 8 тысяч долларов. Стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов.

Система FSD позволяет выполнять на дороге маневры, осуществлять навигацию и парковать машину. При этом в компании обращали внимание, что, несмотря на такие преимущества, действия автопилота должен контролировать водитель.

Ранее в США провели проверку 2,4 миллиона автомобилей компании Tesla с FSD. Причиной послужил ряд ДТП, в том числе случай, когда машина в режиме автопилота сбила человека насмерть.

Проверка затрагивала модели Tesla S и X, выпущенные в период с 2016 по 2024 год, Tesla 3 (производство с 2017 по 2024 год), а также Tesla Y (2020–2024 годы выпуска) и электропикапы Cybertruck (2023 и 2024 годы производства).

Читайте также


транспортавто

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика