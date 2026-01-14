Илон Маск перевел систему автопилота Tesla на модель подписки

Фото: РИА Новости/стрингер

Продажа системы автопилота машин Tesla Full Self-Driving (FSD) будет остановлена 14 февраля. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава выпускающей данные авто американской компании Илон Маск.

Он уточнил, что после этой даты система FSD будет доступна пользователям только по ежемесячной подписке.

В настоящее время автопилот можно купить за 8 тысяч долларов. Стоимость ежемесячной подписки составляет 99 долларов.

Система FSD позволяет выполнять на дороге маневры, осуществлять навигацию и парковать машину. При этом в компании обращали внимание, что, несмотря на такие преимущества, действия автопилота должен контролировать водитель.

Ранее в США провели проверку 2,4 миллиона автомобилей компании Tesla с FSD. Причиной послужил ряд ДТП, в том числе случай, когда машина в режиме автопилота сбила человека насмерть.

Проверка затрагивала модели Tesla S и X, выпущенные в период с 2016 по 2024 год, Tesla 3 (производство с 2017 по 2024 год), а также Tesla Y (2020–2024 годы выпуска) и электропикапы Cybertruck (2023 и 2024 годы производства).

