Ледовые шоу и сказочные представления ждут гостей в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В рамках проекта "Зима в Москве" с 16 по 18 января детей и взрослых ожидают встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, спектакли, ледовые и огненные шоу и множество других мероприятий. На большую часть из них вход свободный, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Катание на коньках и ледовые шоу

16 января с 17:00 до 19:00 у катка в парке 850-летия Москвы (Поречная улица, дом 21) пройдет игровая программа "В гостях у сказки" для семей с детьми. Посетители увидят музыкально-хореографический спектакль с использованием элементов циркового искусства. Гостей ждут музыка, танцы, яркие костюмы, а также участие в представлении жонглеров и акробатов.

Главными героями сказки будут Дед Мороз, Снегурочка и эльфы. Они предложат зрителям стать участниками спектакля и проведут для них челлендж в русском народном стиле. После этого посетителей ждут подвижные игры с безопасным реквизитом – можно будет побросать поролоновые кубики, поиграть с гигантской мягкой щукой и большими игрушками Гусь-обнимусь, а также поймать золотую рыбку огромной игровой сетью. Праздник завершится дискотекой и хороводом с ленточной каруселью.

Праздничная программа на катке на Солдатской улице (дом 15) состоится 17 января с 16:00 до 18:00. Гости смогут увидеть ледовое представление "Девочка, которая украла Новый год". Согласно сюжету, главная героиня не любит зимний праздник, потому что не верит в фальшивую радость. Однако улыбки и добрые слова изменят ее мнение с помощью других персонажей сказки и самих зрителей.

В спектакле примут участие юные фигуристы и профессиональные танцоры, которые продемонстрируют грациозное катание и сложные элементы. Праздничную атмосферу создадут специальные декорации и световое оформление. В конце все желающие смогут присоединиться к интерактивным играм и массовому катанию.

17 января с 13:00 до 14:00 на катке олимпийского комплекса "Лужники" пройдет мастер-класс по фигурному катанию от Анны Щербаковой. Олимпийская чемпионка поделится советами по технике и раскроет секреты успешных выступлений.

18 января с 14:00 до 15:00 своим мастерством будет делиться серебряный призер чемпионата России 2026 года Алиса Двоеглазова. Участники мастер-классов смогут лично пообщаться с фигуристками и получить автографы. Участие бесплатное, требуется регистрация.

Ледовое шоу "Лебединое озеро" с участием ведущих российских фигуристов ждет гостей 17 и 18 января на катке на площади Революции. Первый сеанс пройдет с 18:00 до 18:45, второй – с 19:30 до 20:15. Вход платный – билеты стоимостью 100 рублей нужно приобрести на площадке в день представления.

Ежедневно с 10:00 до 21:30 открыт для посещения каток на Воробьевых горах, расположенный на территории Московского дворца пионеров. Каток позиционируется как идеальное место для семейного отдыха и романтических встреч. Для удобства посетителей работает прокат коньков и тренажеров-помощников для детей. Вход бесплатный, требуется предварительная регистрация.

На территории Московского дворца пионеров каждый день с 10:00 до 22:00 работает лыжная трасса в Мамоновом овраге. Для посетителей доступны два маршрута протяженностью один и 1,5 километра. Во время катания можно будет увидеть яркое мультимедийное шоу.

Мастер-классы в парке искусств "Музеон"

16 января с 15:00 до 16:30 в арт-павильоне "Фабрика подарков" проектов "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве" в парке "Музеон" пройдет мастер-класс "Снежинки 3D". Участники создадут объемные фигурки, которые отлично подойдут для новогоднего декора, и освоят технику изготовления поделок из бумаги.

16 января с 17:00 до 18:30 и 18 января с 17:00 до 18:30 художник проведет занятие по рисованию новогодних пейзажей в различных техниках.

17 января с 15:00 до 16:30 гости смогут посетить занятие "3D-ручки", где познакомятся с технологией трехмерной печати. Отмечается, что мастер-класс подходит для детей и взрослых и не требует предварительных навыков.

Создавать новогодние игрушки участники научатся 17 января с 17:00 до 18:30 и 18 января с 15:00 до 16:30. Опытные мастера познакомят новичков с различными техниками декорирования и материалами.

17 января с 19:30 до 21:00 состоится мастер-класс по созданию новогодних открыток. Опытные мастера познакомят участников с техниками декорирования бумагой и трафаретами, а также научат создавать авторские иллюстрации. А 18 января с 19:30 до 21:00 участники создадут уникальные значки, которые могут стать подарком.

Старинные усадьбы

17 января с 14:00 до 18:00 в парке "Кузьминки-Люблино" гостей ждут на мероприятии "Зимние забавы". Посетители погрузятся в мир традиционных русских ремесел. Парк превратится в большую ярмарочную площадь, где мастера проведут уроки для всех желающих, и каждый сможет унести домой собственноручно сделанный сувенир.

С 14:00 до 14:45 пройдет анимационная программа "В гостях у сказки", с 15:00 до 15:45 – программа "Школа помощников Деда Мороза", с 16:00 до 16:45 можно будет принять участие в мастер-классе "Венок для дома", а с 17:00 до 18:00 выступит музыкально-танцевальный коллектив "Доброяр".

17 и 18 января с 12:00 до 21:00 на Болотной площади, с 10:00 до 22:00 на Манежной площади и с 11:00 до 21:00 в музее-заповеднике "Коломенское" (Большая улица, владение 91) будет работать усадебная почта – тематическая зона фестиваля "Усадьбы Москвы". Посетители смогут подписать праздничную открытку с видами московских усадеб и отправить ее в любую точку России.

Также 17 и 18 января с 11:00 до 21:00 гостей приглашают на дворянский променад на флагманскую площадку "Усадьбы Москвы" в музее-заповеднике "Коломенское". Посетителей встретят актеры в исторических костюмах. Здесь можно будет поучаствовать в интерактивах, сыграть в дворянские игры, проверить меткость в тире или стать свидетелем сценок из усадебной жизни. Иммерсивное общение с актерами создаст ощущение праздника, где каждый гость станет частью живого действия.

В это же время и в том же месте будет работать ретрофотоателье. Гости смогут примерить образы прошлых эпох и сделать памятный снимок в стилизованной фотозоне. Под руководством актеров и костюмеров они подберут наряд и аксессуары, чтобы почувствовать себя героями старинных портретов.

Кроме того, 17 и 18 января с 15:00 до 21:00 на флагманской площадке "Усадьбы Москвы" в "Коломенском" откроется чайная станция "Московское чаепитие". На украшенных санях закипит самовар, а актер будет разливать чай.

Огненное шоу и актерские мастер-классы

17 января с 17:00 до 19:00 огненное шоу "Золотой дракон" покажут в парке "Надежда" (Ленинский проспект, владения 82–86). Гости увидят представление с использованием современной пиротехники. Команда из 7 артистов в традиционных костюмах будет управлять 14-метровым китайским драконом. Можно будет сфотографироваться с китайскими львами, ознакомиться с реквизитом и под руководством профессионалов поуправлять драконом.

17 и 18 января с 12:00 до 18:00 в кинопарке "Москино" гостей ждут на тематическую программу "Эфир детства". В павильоне около площадки "Ковбойский городок" дети смогут попробовать себя в роли актеров дубляжа и озвучить героев из "Ералаша".

С 12:00 до 15:00 на ярмарочной площади в павильоне "Анимация" пройдут мастер-классы по лепке мультипликационных персонажей из пластилина, а с 15:40 до 18:00 проведут занятия по рисованию цветным песком.

На сцене "Театра Гонзаги" 17 января в 14:00 и 16:00 гости увидят представление по мотивам сказки "Муми-тролль и комета" в исполнении артистов Театра юных москвичей.

18 января в 14:00 и 16:00 там же состоится спектакль "Путешествие в страну одуванчиков", поставленный по мотивам произведения "Прощайте, Господин Маффин!". Попасть на мероприятия можно по входному билету в кинопарк.

Благотворительные акции

По всему городу до 28 февраля открыто более 30 павильонов "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Волонтеры принимают помощь для участников спецоперации, детей из новых регионов, зоотовары для бездомных животных, а также предлагают подписать открытки.

Также ежедневно открыт павильон "Фабрика подарков" на Тверской площади с 10:00 до 21:00. На фестивальные площадки на улице Новый Арбат (дом 13) и площади Революции можно приходить в будние дни с 10:00 до 21:00, а в выходные и праздники – с 10:00 до 22:00. В округах павильоны работают с понедельника по пятницу с 11:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00.

Павильон "Фабрика подарков" на Красной площади также работает ежедневно. Посетить его можно с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00, в пятницу – с 10:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00.

До 28 февраля горожане могут передать настольные и другие игры для военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях, в рамках акции "Ход добра". Прием подарков проходит в штабах по сбору гуманитарной помощи, павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" и волонтерских центрах "Доброе место".

В рамках акции "Накорми друга" горожане могут принести в павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" зоотовары для эвакуированных животных из приютов Белгородской и Курской областей.

Волонтеры принимают сухой и влажный корм для собак и кошек, поводки, ошейники, лежанки, наполнители, одноразовые пеленки, а также моющие и дезинфицирующие средства.

Акция "Свет добра", которая тоже продлится до 28 февраля, предусматривает сбор светоотражающих браслетов, наклеек и других элементов для жителей приграничных регионов. Эти предметы принимают в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает".

Вместе с тем до этой же даты на фестивальных площадках проекта "Зима в Москве" проходит акция "Зима в объективе". Медиаволонтеры по субботам и воскресеньям с 17:00 до 20:00 делают снимки горожан на площади Революции (улица Охотный Ряд, дом 2) и на Тверской площади (улица Тверская, дом 8, корпус 1, строение 5).

Они создают волшебные кадры, запечатлевая улыбки и праздничное настроение жителей на фоне украшенного города. Волонтеров можно узнать по фиолетовым курткам с белыми рисунками и шапкам с логотипом в виде матрешки. Фотографии загружаются в папку "Зима в объективе" на странице ресурсного центра "Мосволонтер" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в январе в столице состоятся Кубок чемпионов по сноуборду и соревнования по фигурному катанию. Первое мероприятие запланировано на 17 января, а второе пройдет 24 и 25 января. Отмечалось, что жители и гости города смогут наблюдать за выступлениями ведущих райдеров и будущих звезд фигурного катания.