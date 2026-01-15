В Москве пройдет форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве 28 февраля пройдет третий ежегодный форум-фестиваль "Мамы. Дети. Бизнес", на котором соберутся женщины-предприниматели. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что на площадке форума-фестиваля женщины, которые совмещают материнство и предпринимательство, смогут поделиться друг с другом своим опытом ведения бизнеса. Для того чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, форум-фестиваль стал логичным шагом после образовательных программ "ПредприниМама" и "Мама-предприниматель". Мероприятие дает возможность пообщаться вживую о том, что трудно найти в учебниках – как успешно совмещать бизнес и семью, откуда черпать силы.

Илюшникова добавила, что площадку посещают не только выпускницы программ, но и женщины, которые до этого не принимали участия в каких-либо проектах. В прошлом году на мероприятии побывали почти 2 тысячи женщин.

Посетительниц ждет образовательная программа. Пройдет семичасовой интенсив с участием свыше 50 экспертов. Участницы смогут побывать на мастер-классах и тренингах, где получат знания в области бизнеса и алгоритмы, которые помогут им успешно развивать свое дело.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома отметила, что на форуме-фестивале "Мамы. Дети. Бизнес" женщины смогут узнать о том, как государство поддерживает предпринимательниц, найти партнеров по бизнесу и обзавестись полезными контактами.

В этом году на форуме должны собраться свыше 1,5 тысячи участниц. Кроме того, они смогут привести с собой детей, которые проведут время в игровой зоне и посетят образовательный клуб.

Мероприятие будет проходить на площадке кластера "Ломоносов" по адресу Раменский бульвар, дом 1. Все мамы-предпринимательницы смогут посетить его бесплатно. Оно проводится при поддержке министерства экономического развития России, а организаторами форума выступили департамент предпринимательства и инновационного развития столицы и Фонд поддержки социальных проектов. Партнерами события стали программа "Сделано в Москве" и ГБУ "Малый бизнес Москвы".

