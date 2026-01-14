Форма поиска по сайту

14 января, 08:38

Общество

Встречи с бизнесменами, мотивационными спикерами и квиз пройдут на "Студфесте"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" в этом году организует для молодежи встречи с представителями бизнеса, мотивационными спикерами, квиз и концертную программу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что мероприятие состоится 23 января на "ВТБ Арене". Начало – в 12:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Как рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, "Студфест" проходит уже в шестой раз. Фестиваль объединяет молодежь от 14 до 35 лет вокруг темы бизнеса, технологий и самореализации. Его целью она назвала популяризацию предпринимательской культуры, развитие компетенций в сфере технологического предпринимательства и формирование межвузовского инновационного сообщества.

"Благодаря "Студфесту" молодые люди могут понять, какие навыки сегодня в тренде, увидеть современные технологии и попробовать себя в практических форматах построения бизнеса", – добавила Кострома.

Программа разделена на четыре блока. В первом участникам помогут сформировать бизнес-идею, во втором – найти единомышленников, в третьем дадут практические рекомендации по открытию собственного дела, а в четвертом представят новые технологии.

В рамках деловой программы фестиваля запланированы встречи с предпринимателями, которым можно будет задать вопросы в менторской гостиной во время индивидуальных консультаций.

В числе мотивационных спикеров мероприятия – нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, сооснователь компании Whoosh Олег Журавлев, основательница проекта развития территории "Малый Турыш" и фестиваля "Посреди нигде" Гузель Санжапова, основатель "Всеинструменты.ру" Виктор Кузнецов и основатель кинокомпании "Водород" Михаил Врубель.

Гости услышат выступления на темы "Портрет современного предпринимателя: какие навыки нужны в XXI веке" и "Человек vs искусственный интеллект", где обсудят, какие технологии определят будущее и кто будет ими управлять.

Также на фестивале будут работать две сцены. На главной выступят телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов. Там же пройдет церемония награждения победителей интерактивного квеста, который стартовал в декабре прошлого года. Квест посвящен экосистеме Москвы для поддержки технологического предпринимательства, а также доступным стажировкам и курсам для молодежи.

Его участники моделируют города будущего с помощью нейросети, составляют список востребованных профессий 2030 года, создают видеоролики с использованием искусственного интеллекта и проходят тестирование в рамках добровольного квалификационного экзамена. Всего на квест зарегистрировались более четырех тысяч человек.

Параллельно с главной сценой будет функционировать малая, где автор научно-популярного цикла лекций о космосе и искусстве Елена Константинова проведет воркшоп на тему "Как найти идею, которая будет востребована завтра".

Позднее там же можно будет послушать дебаты с участием сооснователя GetCourse, основателя CEO Chatium Тимура Каримбаева, директора направления департамента новых цифровых продуктов и решений "Ростелеком Х. Технологии" Николая Богатищева и автора метода "Когнитивное моделирование будущего", психолога с 20-летним стажем Дмитрия Атерлея.

Также международная стартап-экосистема "Академия инноваторов" представит интерактивный стенд. Посетители смогут узнать о возможностях программы, принять участие в викторине "Квиз предпринимателя" и получить шанс выиграть памятные призы.

Будет возможность ознакомиться с вакансиями компаний-резидентов, а также узнать о технологических решениях участников "Академии инноваторов", которые уже внедрены и работают на рынке. Гости стенда смогут предложить собственную идею московским инвесторам и проверить свой проект на стартап-скрининге.

Кроме того, свой стенд представит проект "Молодежь Москвы". Там можно будет принять участие в танцевальных мастер-классах, повторяя движения, показанные на экране, под популярную музыку.

Присоединившись к интеллектуально-развлекательной игре, участники узнают больше о пути амбассадоров проекта "Молодежь Москвы", городских мероприятиях и возможностях для молодых москвичей. Улучшить навыки общения поможет квест, в котором нужно будет выполнить различные задания: сделать комплимент, найти земляка или спеть куплет песни вместе с другими участниками.

Завершится "Студфест" концертной программой. Для зрителей выступят группа Dabro и певица Клава Кока.

Организаторы ожидают, что мероприятие соберет более 10 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Присоединиться к фестивалю можно также онлайн в соцсети "ВКонтакте". В течение всего дня блогер и автор проекта "После_завтра" Николай Дубинин будет вести стрим, в котором покажут интервью со спикерами, организаторами, партнерами и самое интересное, что происходит на площадке.

Ранее сообщалось, что в выходные, 17 и 18 января, в кинопарке "Москино" пройдет тематическая программа "Эфир детства" с мастер-классами, съемками и фотосессиями. В частности, в павильоне около натурного хромакея ребята смогут посетить занятия по рисованию раскадровок к сказке "Морозко" и поучаствовать в постановке в декорациях дома Деда Мороза.

обществофестивалигород

