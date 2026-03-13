Блогер Лерчек начала курс химиотерапии

Врачи начали проведение курса химиотерапии блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина), у которой был обнаружен рак желудка четвертой стадии с метастазами, сообщили ТАСС в окружении блогера.

По данным СМИ, Чекалина проходит курс в государственном онкологическом центре имени Блохина. При этом отмечается, что его необходимо было начать экстренно, поскольку ситуация со здоровьем у блогера "непростая".

Кроме того, из-за курса химиотерапии могут перенести заседание Гагаринского суда Москвы по делу Лерчек, которое было назначено на 16 марта.

"Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи", – объяснил один из участников процесса.

Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка – сына от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Через несколько дней она покинула больницу вместе с ребенком, однако затем в СМИ появилась информация, что женщину доставили в реанимационное отделение онкологического стационара.

Сквиччиарини подтвердил ее госпитализацию, уточнив, что у Чекалиной обнаружили злокачественные раковые клетки и метастазы. Позже выяснилось, что у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии.

Чекалину и ее бывшего мужа Артема обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала.

