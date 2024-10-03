Чекалиным предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блогеру Валерии Чекалиной, ее бывшему супругу и их бизнес парнетнеру предъявлено обвинение в выводе валюты по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей", – указано в сообщении.

Отмечается, что заключение договоров с иностранной компанией происходило при реализации россиянам через интернет курсов фитнес-марафонов.

Мера пресечения против обвиняемых будет избрана в ближайшее время, заключили в прокуратуре.

Бывшие супруги Чекалины задержаны на 48 часов. Кроме того, был задержан на этот же срок соучредитель компании по продаже косметики ООО "Лейтик мейкап" Роман Вишняк, который является третьим фигурантом дела. Между ним и Чекалиными должна была пройти очная ставка.

Все трое признаны подозреваемыми по статье "Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

О возбуждении нового уголовного дела против Чекалиных из-за перевода валюты с использованием подложных документов стало известно 2 октября. Речь идет об оплате марафонов блогера Лерчек через Дубай, уточнили журналисты.

В 2023 году Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму в размере свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года блогеры выплатили налоговой 500 миллионов рублей, полностью закрыв задолженность перед государством. В связи с этим дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, но Чекалины еще оставались на тот момент обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

Полностью дело было прекращено в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов также сняли арест, а в середине июля Чекалина развелась со своим супругом Артемом.

