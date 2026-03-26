Новости

Новости

26 марта, 07:19

МЧС планирует в 5 раз увеличить численность саперов для разминирования территорий

МЧС России намерено увеличить численность своих пиротехнических подразделений в 5 раз для разминирования освобожденных и приграничных территорий в ближайшие 3 года. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава ведомства Александр Куренков.

Соответствующий проект указа российского президента уже разработан, уточнил он, добавив, что сейчас он перешел в стадию согласования. Согласно документу, численность состава вырастет с 753 человек до 3 562.

Вместе с тем инициатива предусматривает создание в центральном аппарате министерства Управления противоминной деятельности.

Реализация, по словам Куренкова, будет проходить на базе существующей инфраструктуры ведомства, что позволит избежать значительных дополнительных бюджетных затрат, в отличие от создания отдельного агентства по разминированию и его региональных подразделений.

Еще одно нововведение в МЧС РФ Куренков анонсировал в середине февраля. В министерство будут поступать около 5 тысяч военнослужащих по призыву на службу в пожарные подразделения.

Соответствующие договоренности с Минобороны РФ уже достигнуты. Военные-срочники будут отправляться для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности самого МЧС.

общество

