Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что Зеленского переизберут президентом

Фото: ТАСС/AP Photo/Stephanie Scarbrough

Владимир Зеленский будет переизбран президентом Украины. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает "Газета.ру".

Он также назвал Зеленского лидером военного времени.

Ранее Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после полного окончания конфликта, но не в условиях временного перемирия.

В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал отставки украинского президента. Также он выразил уверенность в том, что тот не сможет переизбраться, и заявил, что Зеленского "ненавидят буквально все".

По данным украинских СМИ, Зеленский занимает 4-е место в рейтинге доверия граждан. Уточнялось, что его поддержали только 49% жителей страны.

