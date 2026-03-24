Песков заявил, что вопрос о выборах на Украине до сих пор актуален

Фото: kremlin.ru

Вопрос о выборах на Украине все еще актуален, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"<...> Украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Вместе с тем Песков прокомментировал статью британской газеты Times, которая со ссылкой на представителей украинской избирательной комиссии сообщила, что избирком страны считает, что Киеву не следует проводить выборы в 2026 году.

"Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было, это, скорее, из разряда рассуждений", – отметил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что страна сможет провести выборы только после полного окончания конфликта, а не в условиях временного перемирия. При этом он указал, что совсем не уверен, будет ли участвовать в них.