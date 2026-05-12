12 мая, 10:00

Транспорт

Участок Арбатско-Покровской линии метро возобновил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Участок Арбатско-Покровской линии столичного метро возобновил свою работу, передает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Участок от станции "Строгино" до станции "Пятницкое шоссе" был вновь открыт с 05:30 вторника, 12 мая. Временная приостановка работы была необходима для строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии, которая должна улучшить транспортное обслуживание свыше 1 миллиона горожан из 7 районов столицы.

Ликсутов отметил, что за период закрытия специалисты обновили системы на станциях участка Арбатско-Покровской линии, проведя диагностику путей, инженерных и электронных комплексов, а также элементов освещения.

Ранее пассажиров столичного метро предупреждали, что с 12 мая по 11 июня будет закрыт на ремонт эскалатор на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии, ведущий к выходам № 1 и 2. Кроме того, с 12 по 29 мая закрыт эскалатор к выходам № 1–4 на станции "Хорошевская" Большой кольцевой линии метро.

транспортметрогород

