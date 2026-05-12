12 мая, 10:48

Часть школ Пензенской области перевели на дистант из-за угрозы БПЛА

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школы в некоторых муниципалитетах Пензенской области перевели на дистанционное обучение с 12 по 14 мая включительно из-за повышенной беспилотной и ракетной опасности в регионе. Об этом губернатор области Олег Мельниченко сообщил в мессенджере MAX.

Меры безопасности затронут учеников школ Пензы, Заречного, Сердобского и Нижнеломовского районов, села Засечного Пензенского района (школ имени Ермина и имени Лермонтова), а также студентов средних профессиональных и высших учебных заведений.

Кроме того, все образовательные учреждения Липецка переведены на дистанционный режим из-за возможных провокаций. Очных уроков в школах не будет 12 и 13 мая.

Также временно отменены кружки и секции в учреждениях дополнительного образования. Для младшеклассников и воспитанников детских садов организуют работу дежурных групп.

