Синоптик Цыганков: "ангельские" облака над Москвой могут предвещать потепление

Появившиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", могут говорить о приближении теплового фронта к Москве. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик объяснил, что такие облака формируются на высоте около 8 или 10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги. Скорость ветра на этих высотах может превышать 100 километров в час, поэтому водяной пар быстро рассеивается, а облака приобретают вид перьев.

Нередко такое явление говорит об изменениях погоды. В этом случае речь идет о потеплении, так как при приближении теплового фронта облачность формируется сверху вниз.

"Появление перистых облаков может означать, что теплый фронт находится на расстоянии нескольких сотен километров и движется в сторону столичного региона", – сказал Цыганков.

Ранее синоптики рассказывали, что экстремальные погодные явления в Москве в будущем будут происходить чаще. За последнее десятилетие их количество возросло на 20–40%. К таким феноменам эксперты отнесли, в том числе, сильные ливни.

