Майские жуки могут активизироваться раньше срока из-за теплой весны в Москве

Майские жуки могут активизироваться раньше срока из-за теплой весны в столице. Об этом Агентству "Москва" заявил кандидат биологических наук Павел Глазков.

Специалист отметил, что в этом году весна наступила в городе раньше срока – примерно на две-три недели. В связи с этим он предположил, что майские жуки могут появиться в Москве уже в конце апреля.

"В марте – вряд ли, но есть вероятность сдвига сроков минимум на полторы-две недели, а в некоторых случая даже и на три, всe будет зависеть от хода весны", – заключил Глазков.

Ранее Глазков сообщил о пробуждении бабочек и пауков в Москве из-за потепления. Однако, по его словам, они начнут активно перемещаться, когда температура будет стабильно выше плюс 10 градусов.

Эксперт также указал, что на лесных полянах за счет солнечных лучей земля прогревается сильнее, чем окружающий воздух, поэтому насекомые просыпаются.

Кроме того, в Москве начали просыпаться осы. Пока серьезная активность со стороны насекомых не наблюдается, так как они еще отходят от зимнего сна.

