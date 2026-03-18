Слепни пробудились раньше срока в Центральной России

Фото: 123RF.com/megsopki

В Центральной России слепни проснулись раньше положенного на фоне аномально теплой погоды. Первых насекомых заметили в Тверской области, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что чаще всего слепни просыпаются в апреле. Однако в этом году насекомые вылезли из личинок раньше из-за повышенной влажности и стремительного потепления. Максимальная активность слепней обычно наступает в конце июня – начале июля.

Как объясняют ученые-энтомологи, людей и животных кусают самки слепней. Из плазмы крови они получают белки, которые нужны насекомым для размножения.

Во время укуса слепни рассекают кожу хоботком, что вызывает сильную боль. Место повреждения краснеет, отекает, возникают ощущения зуда и жжения. У некоторых людей укусы слепней вызывают острую аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде головокружения, трудностей с дыханием, отека Квинке, а в редких случаях привести к смерти.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в российские больницы поступили первые обращения из-за укусов клещей. Отмечалось, что таяние снега может спровоцировать перемещение мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые постройки.

В связи с этим, а также началом сезона активности клещей, Роспотребнадзор поручил усилить зооэнтомологический мониторинг.

В Москве ожидается нашествие комаров и клещей из-за морозной зимы

