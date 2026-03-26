NTV: дрон атаковал танкер Altura в Черном море с 140 тыс тонн нефти

Дрон атаковал танкер Altura в Черном море с 140 тысячами тонн нефти, сообщает News.ru со ссылкой на NTV.

Инцидент произошел в 15 милях от Босфора. По данным СМИ, на судне произошел сильный взрыв. Экипаж обратился за помощью.

Отмечается, что на корабле получили повреждения мостик и машинное отделение. Всего на борту находились 27 граждан Турции, никто из них не пострадал.

Ранее танкер Elbus, шедший под флагом Палау, подвергся атаке неизвестных беспилотников у берегов Турции в Черном море. Инцидент произошел в 30 милях от берега, в районе Абана провинции Кастамону. В итоге судно пришлось отбуксировать к Инеболу в сопровождении береговой охраны.

