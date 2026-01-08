KG: танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Танкер Elbus, шедший под флагом Палау, подвергся атаке неизвестных беспилотников у берегов Турции в Черном море, сообщает Kastamonu Guncel (KG).

По данным СМИ, инцидент произошел в 30 милях от берега, в районе Абана провинции Кастамону. В итоге судно пришлось отбуксировать к Инеболу в сопровождении береговой охраны.

К настоящему моменту танкер встал на якорь, специалисты позже проведут оценку ущерба. По данным журналистов, удар пришелся на верхнюю часть судна. Официально Анкара не высказывалась по поводу атаки.

Ранее два причала и два судна получили повреждения в поселке Волна в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников. Пострадавших среди членов экипажа и сотрудников на берегу не выявили.

Из-за атаки начались пожары площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Позже возгорания удалось ликвидировать. В работах были задействованы 119 человек и 34 единицы техники.

