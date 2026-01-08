Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 16:19

Происшествия
Главная / Новости /

KG: танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции

Танкер под флагом Палау подвергся атаке БПЛА в Черном море у берегов Турции – СМИ

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Танкер Elbus, шедший под флагом Палау, подвергся атаке неизвестных беспилотников у берегов Турции в Черном море, сообщает Kastamonu Guncel (KG).

По данным СМИ, инцидент произошел в 30 милях от берега, в районе Абана провинции Кастамону. В итоге судно пришлось отбуксировать к Инеболу в сопровождении береговой охраны.

К настоящему моменту танкер встал на якорь, специалисты позже проведут оценку ущерба. По данным журналистов, удар пришелся на верхнюю часть судна. Официально Анкара не высказывалась по поводу атаки.

Ранее два причала и два судна получили повреждения в поселке Волна в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников. Пострадавших среди членов экипажа и сотрудников на берегу не выявили.

Из-за атаки начались пожары площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Позже возгорания удалось ликвидировать. В работах были задействованы 119 человек и 34 единицы техники.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика