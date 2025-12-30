30 декабря, 15:18Происшествия
Два нефтяных танкера подали сигналы о помощи в Мраморном море
Два нефтяных танкера, которые курсируют у Стамбула под флагами Азербайджана и Турции, направили сигналы о помощи. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Инцидент произошел в Мраморном море в районе квартала Флорья. На помощь танкерам отправлены спасательные катера.
В свою очередь, в министерстве транспорта Турции уточнили, что в районе якорной стоянки Кючюкмедже столкнулись 141-й танкер Kalbajar и 115-е судно Alatepe. В связи с этим к месту происшествия направлены не только спасатели, но и буксир.
Ранее власти Стамбула предупреждали о шторме из-за сильного ветра в Мраморном море.
В конце ноября в Черном море у берегов Турции был атакован танкер Kairos, а также корабль Virat. Спустя время неизвестный дрон атаковал танкер M/T Mersin, а также российское судно Midvolga-2.
По данным СМИ, Украина причастна как минимум к двум атакам на танкеры у побережья Турции. Владимир Путин заявлял, что эти инциденты можно считать пиратством. Он напомнил, что украинские атаки на корабли осуществлялись даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне третьего государства.