Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:26

Происшествия
Главная / Новости /

Reuters: турецкая компания прекращает операции с РФ после повреждения танкера у Сенегала

Турецкая компания прекращает операции с РФ после повреждения танкера у Сенегала

Фото: depositphotos/Asteri

Турецкая судоходная компания Beşiktaş Shipping объявила о прекращении всех операций с Россией. Решение было принято после повреждения принадлежащего компании танкера у берегов Сенегала, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении компания подчеркивает, что строго соблюдала все международные санкционные режимы и торговые ограничения, однако ситуация с безопасностью обострилась.

В публикации отмечается, что главным приоритетом для Beşiktaş Shipping является безопасность персонала и активов, однако риски стали неприемлемыми.

Танкер M/T Mersin подвергся атаке неизвестного дрона у берегов Сенегала 30 ноября. После повреждения судно начало тонуть. Журналисты считают, что причиной нападения могла стать перевозка танкером российской нефти.

Читайте также


бизнеспроисшествия

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика