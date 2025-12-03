Reuters: турецкая компания прекращает операции с РФ после повреждения танкера у Сенегала

Фото: depositphotos/Asteri

Турецкая судоходная компания Beşiktaş Shipping объявила о прекращении всех операций с Россией. Решение было принято после повреждения принадлежащего компании танкера у берегов Сенегала, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении компания подчеркивает, что строго соблюдала все международные санкционные режимы и торговые ограничения, однако ситуация с безопасностью обострилась.

В публикации отмечается, что главным приоритетом для Beşiktaş Shipping является безопасность персонала и активов, однако риски стали неприемлемыми.

Танкер M/T Mersin подвергся атаке неизвестного дрона у берегов Сенегала 30 ноября. После повреждения судно начало тонуть. Журналисты считают, что причиной нападения могла стать перевозка танкером российской нефти.