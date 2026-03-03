Суд оштрафовал рэпера Face на 250 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/URA.RU/Наталья Чернохатова (Иван Дремин признан в РФ иноагентом)

Рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) оштрафовали на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента, передает ТАСС.

Также ему запрещено администрировать сайты в интернете сроком на 2,5 года.

Уточняется, что интересы Дремина представлял адвокат по назначению, который просил установить наказание, не связанное с лишением свободы, то есть штраф. В суде отметили, что музыкант находится за границей и не имеет имущества в России.

Летом прошлого года стало известно, что МВД объявило Face в розыск. Как сообщали в правоохранительных органах, у уехавшего из России рэпера остались неоплаченные долги по штрафам в размере более 127 тысяч рублей. Также спустя время карточка музыканта исчезла из базы розыска МВД.

В декабре 2025 года суд заочно заключил рэпера под стражу по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.