Рэпер Face объявлен в розыск

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Иван Дремин признан иноагентом в РФ)

МВД РФ объявило в розыск рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов), следует из базы розыска ведомства.

Музыкант разыскивается по уголовной статье.

Объявление рэпера в розыск может быть связано с уголовным делом за нарушение закона об иноагентах, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Минюст признал Face иноагентом в апреле 2022 года.

Ранее МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). До этого в отношении Быкова составили административный протокол за участие в деятельности нежелательной организации. Ему грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.