18 июля, 18:32Политика
Рэпер Face объявлен в розыск
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Иван Дремин признан иноагентом в РФ)
МВД РФ объявило в розыск рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов), следует из базы розыска ведомства.
Музыкант разыскивается по уголовной статье.
Объявление рэпера в розыск может быть связано с уголовным делом за нарушение закона об иноагентах, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Минюст признал Face иноагентом в апреле 2022 года.
Ранее МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). До этого в отношении Быкова составили административный протокол за участие в деятельности нежелательной организации. Ему грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в международный розыск