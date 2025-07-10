МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Дмитрия Захватова

Фото: мвд.рф

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск экс-адвоката Дмитрия Захватова (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) . Это следует из базы розыска ведомства.

Захватова разыскивают по статье Уголовного кодекса России, однако конкретное ее название на раскрывается. Источник в полиции рассказал ТАСС, что основанием могло стать дело, заведенное против экс-адвоката о содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению действий, направленных против безопасности РФ.

По предварительным данным, причиной мог стать размещенный в Сети пост, в котором содержались ссылки для пожертвований на покупку БПЛА для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и витаминов для боевиков "Азова" (признан террористической и экстремисткой организацией, которая запрещена на территории России).

В настоящее время Захватов живет за границей. Он защищал Pussy Riot и экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

Ранее был объявлен в розыск адвокат Николай Полозов (признан в РФ иноагентом). В карточке базы розыска МВД России основанием указана статья Уголовного кодекса. Однако конкретики не приводится.

Полозов выступал защитником в судебном процессе над участницами панк-группы Pussy Riot. В реестр иноагентов он был внесен в декабре 2024 года, в настоящий момент проживает на Украине.

