МВД объявило в розыск адвоката Полозова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов (Николай Полозов признан в РФ иноагентом)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом), сообщается на сайте ведомства.

В карточке базы розыска основанием указана статья Уголовного кодекса. Однако конкретики не приводится.

Полозов выступал защитником в судебном процессе над участницами панк-группы Pussy Riot. В реестр иноагентов он был внесен в декабре 2024 года, в настоящий момент проживает на Украине.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Он подозревается в преступлении по части 2 статьи 330.1 УК РФ ("Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах"). Следствие рассматривало вопрос об объявлении Дудя в розыск.