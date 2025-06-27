Комик Евгений Трикоз признан иноагентом

Фото: телеграм-канал "Евгений Трикоз официальный канал" (Евгений Трикоз признан иноагентом в РФ)

Комик Евгений Трикоз признан в России иноагентом. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

По информации ведомства, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, а также предоставлял недостоверные сведения о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, комик распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа руководства страны и вооруженных сил.

Также иноагентом был признан видеоблогер Евгений Егорченко, который участвовал в распространении сообщений и материалов иностранных агентов, был задействован в распространении материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Более того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа армии. Как уточнил Минюст, он выступал против спецоперации. В настоящее время проживает за границей.

Помимо Трикоза и Егорченко, в реестр иноагентов был внесен рэпер Наум Блик (настоящее имя – Дмитрий Иордатий. – Прим. ред.). Он так же, как и вышеуказанные лица, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, участвовал в распространении информации нежелательных организаций, фейков о политике, а также выступал против спецоперации. Проживает за пределами страны.

Активист и психолог Иван Звягин был признан иноагентом за распространение фейков о принимаемых российскими властями решениях. Известно, что он выступал против СВО, участвовал в проекте организации, признанной нежелательной в России. Звягин тоже находится за границей.

Правозащитница Тамила Иманова включена в список иноагентов за участие в качестве респондента на площадке иностранного СМИ, создание материалов иноагентов, распространение недостоверных сведений, выступление против СВО и обеспечение деятельности организации, внесенной в реестр иноагентов. Иманова тоже не проживает в России.

Помимо этого, иноагентом признан юрист Артем Клыга. Согласно данным Минюста, он распространял фейки о российской власти, выступал против спецоперации, передавал сообщения организаций, признанных нежелательными, и обеспечивал деятельность иноагента. Он находится за границей.

Ранее в реестр иноагентов был внесен публицист Борис Стомахин (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа армии России.

