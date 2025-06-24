Путин подписал закон о штрафах для иноагентов за нарушение требований Минюста

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Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение иностранными агентами требований российского Минюста. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Для граждан штрафы составят 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – 100–300 тысяч, для юрлиц – 300–500 тысяч. Кроме того, для иноагентов повышается ответственность за несоблюдение маркировки размещаемых материалов. Штрафы составят от 30 до 50 тысяч рублей, при этом ранее размер штрафа составлял от 10 до 30 тысяч.

Законом также вводится возможность заочного привлечения к административной ответственности в случае, если иностранный агент совершил нарушение за пределами России.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запрещает иноагентам учреждать юрлица и СМИ с контентом для несовершеннолетних.

По словам авторов проекта, в соответствии с федзаконом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", на иноагентов накладываются определенные ограничения. Однако они все еще смогут стать учредителями юрлиц и СМИ, которые будут использованы для распространения или создания контента либо книжных изданий.