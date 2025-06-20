Публицист Борис Стомахин признан иноагентом в РФ

Фото: ТАСС/Юрий Машков (Борис Стомахин признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Публицист Борис Стомахин (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признан в России иноагентом, сообщила пресс-служба Минюста.

По данным ведомства, Стомахин распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки, направленные на формирование негативного образа ВС России.

Кроме того, он выступал против СВО, участвовал в создании и распространений материалов иностранных агентов. Проживает за границей.

Иноагентом также признан писатель Артур Соломонов, который распространял фейки о решениях властей РФ, выступал против спецоперации на Украине. В Минюсте указали, что он взаимодействует с иноагентами и нежелательной в стране организацией. Живет за пределами России.

Более того, иноагентом признан ЛГБТ-активист (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ) Александр Хмелев. Он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также нежелательных в России организаций. Помимо этого, он распространял фейки о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.

Правозащитница Анастасия Гарина признана иноагентом за распространение недостоверных сведений о решениях российских властей, выступала против СВО, участвовала в распространении материалов и сообщений иностранных агентов.

Она также обеспечивает деятельность организации-иноагента. Женщина живет за пределами Российской Федерации.

Минюст признал хирурга Александра Ванюкова иноагентом, так как он принимал участие в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о российской власти, выступал против проведения спецоперации. Живет не в России.

Аналитик Иван Шукшин признан иноагентом за создание сообщений иностранных агентов, сотрудничество с организацией-иноагентом, распространение фейков о принимаемых властями РФ решениях, а также об избирательной системе страны. Мужчина проживает не в РФ.

Экс-депутат Николай Бобринский включен в реестр иноагентов за создание и распространение материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Также он является участником проекта-иноагента, распространял недостоверные сведения о российской власти, выступал против СВО и участвовал в мероприятии, организованном иностранным агентом.

Помимо этого, иноагентом признан медиапроект "Горби медиа", который распространял фейки о власти в РФ, избирательной системе и Русской Православной Церкви. Более того, проект взаимодействует с иностранными агентами.

Ранее Минюст признал бывшего демографа Росстана Алексея Ракшу иноагентом. Он распространял фейки о принимаемых властями РФ решениях и политике страны, участвовал в создании материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.